Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı haberi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

BATI KARADENİZ Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 12°C Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu DÜZCE °C, 17°C Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu KASTAMONU °C, 9°C Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu ZONGULDAK °C, 14°C Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu