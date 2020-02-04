Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı haberi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji tarafından gelen son dakika hava durumu haberi ile beklenen kar yağışının bu hafta içerisinde geleceği haberi geldi. Ülkenin doğu kesimlerinde kar yağışı ile etkisini gösteren kış mevsimi Batı bölgelerinde ise ciddi sıcaklık düşüşleri ile kendisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji resmi sitesi üzerinden yayınladığı 5 günlük hava durumu raporlarında verdiği İstanbul kar yağışı haberinin ardından internet üzerinden vatandaşlar araştırmalarına başladı.
Bu gelişmenin ardından Valilik tarafından da açıklama geldi. Yapılan açıklamada sıcaklıkların 10 derece düşeceği vurgulanırken vatandaşların yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte 4 Şubat Meteoroloji hava durumu gelişmeleri ve son dakika haberi ile ilgili tüm detaylar
Önümüzdeki günlere ait Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika haberleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kış mevsiminin neredeyse tüm yurtta etkisini göstermesi üzerine gelen flaş gelişmede bu hafta için İstanbul kar yağışı uyarısı yapıldı. Bu gelişmenin ardından ise Valilik tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada sıcaklık derecelerinin 10 derece düşeceği bildirilirken vatandaşların yaşanabilecek tüm olumsuz şartlara karşı tedbirli olunması gerektiğine dair uyarı da yapıldı.
Vatandaşlar internet üzerinden " İstanbul'da kar ne zaman yağacak?" sorusuna da yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen tüm son dakika hava durumu uyarıları ve diğer detayları derlediğimiz haberimizde İstanbul'da kar ne zaman yağacak sorusunun cevabına ve 4 Şubat Türkiye geneli hava durumu tahminlerine ulaşabilirsiniz…
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? METEOROLOJİ TARİH VERDİ! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin iç ve batı bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıları, Çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ KAR YAĞIŞI İÇİN UYARDI İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için son hava tahminlerini paylaştı. Son tahminlere göre İstanbul'da bugün çok bulutlu olması beklenen havanın, yarın rüzgârlı; Çarşamba günü kuvvetli yağmurlu; Perşembe ve Cuma günü ise kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu İSTANBUL °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu KIRKLARELİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu KOCAELİ °C, 17°C Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu
AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu ANTALYA °C, 18°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı HATAY °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı ISPARTA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
BATI KARADENİZ Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 12°C Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu DÜZCE °C, 17°C Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu KASTAMONU °C, 9°C Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu ZONGULDAK °C, 14°C Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BAYBURT °C, 2°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı SAMSUN °C, 14°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TOKAT °C, 10°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu TRABZON °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.