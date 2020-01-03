Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar ve sağanak uyarısı

AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Mersin'in doğusu ile Adana ve Hatay kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. ADANA °C, 12°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 16°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı HATAY °C, 9°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. ISPARTA °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu