Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar ve sağanak uyarısı
3 Ocak 2020 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Karaman, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 3 Ocak 2020 Cuma hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Karaman, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Mersin'in doğu ilçeleri ile Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI; Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli(30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu EGE Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Mersin'in doğusu ile Adana ve Hatay kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. ADANA °C, 12°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 16°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı HATAY °C, 9°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. ISPARTA °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Karaman ve Niğde, akşam saatlerinden sonra ise Kayseri, Sivas, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu SİVAS °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimi ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç ve yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. AMASYA °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu TOKAT °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar ve karla karışık yağmurlu TRABZON °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU Çok bulutlu, bölge genelinin (Van, Ardahan ve Hakkâri hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, -1°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı KARS °C, -2°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı MALATYA °C, 4°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu VAN °C, 3°C Çok bulutlu
ÜNEYDOĞU ANADOLU Çok bulutlu, genellikle yağmur ve sağanak, Diyarbakır çevrelerinin sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BATMAN °C, 9°C Çok bulutlu ve yağmurlu DİYARBAKIR °C, 5°C Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı GAZİANTEP °C, 4°C Çok bulutlu ve yağmurlu ŞANLIURFA °C, 9°C Çok bulutlu ve yağmurlu