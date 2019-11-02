Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar uyarısı geldi!
2 Kasım 2019 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 2 Kasım 2019 Cumartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Siirt, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
HaberlerYaşam HaberleriMeteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar uyarısı geldi! | 2 Kasım 2019 hava durumu Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar uyarısı geldi! | 2 Kasım 2019 hava durumu YAŞAM Giriş Tarihi: 02.11.2019 08:11 METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI GELDİ! HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ilk saatlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneyinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu İSTANBUL °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu KIRKLARELİ °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu KOCAELİ °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor. BOLU °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu DÜZCE °C, 15°C Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu KASTAMONU °C, 11°C Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 15°C Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağaanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ÇORUM °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağışlı, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu KARS °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu MALATYA °C, 13°C Parçalı bulutlu VAN °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu GAZİANTEP °C, 19°C Parçalı bulutlu SİİRT °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olmasi bekleniyor. ŞANLIURFA °C, 20°C Parçalı bulutlu