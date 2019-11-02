Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar uyarısı geldi!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağaanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ÇORUM °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.