Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için uyarı geldi
9 Ocak 2020 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 9 Ocak 2020 Perşembe hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 7°C Az bulutlu İSTANBUL °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri hafif yağmurlu KIRKLARELİ °C, 6°C Az bulutlu KOCAELİ °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri hafif yağmurlu
EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar bölgenin kıyı ve güney kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 1°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 10°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyinin sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. ANKARA °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu KONYA °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer hafif kar yağışlı SİVAS °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu DÜZCE °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu KASTAMONU °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu ZONGULDAK °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. ÇORUM °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 8°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu TOKAT °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ERZURUM °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, -3°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 3°C Parçalı ve az bulutlu