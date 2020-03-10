Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için sağanak uyarısı

BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. BOLU °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DÜZCE °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 17°C Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı