Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için sağanak uyarısı
10 Mart 2020 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Çorum çevreleri ve Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 10 Mart 2020 Salı hava durumu tahminleri...
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de kuvvetli (40-70 km/sa), İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa, yükseklerinde 100 km/ sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli (40-70 km/sa), İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa, yüksek kesimlerinde yer yer 100 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı EDİRNE °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor. DENİZLİ °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı İZMİR °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KÜTAHYA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı UŞAK °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. ADANA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı HATAY °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu ISPARTA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden bölgenin kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa), güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. BOLU °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DÜZCE °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 17°C Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Çorum çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa yükseklerinde 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. BAYBURT °C, 16°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 24°C Parçalı bulutlu TOKAT °C, 22°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 23°C Parçalı bulutlu