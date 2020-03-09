Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için sağanak uyarısı

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı EDİRNE °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı