Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için sağanak uyarısı
9 Mart 2020 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Düzce ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz’in kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 9 Mart 2020 Pazartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Düzce ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana ve Hatay çevrelerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı EDİRNE °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EGE Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerde yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın; öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Muğla çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı İZMİR °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KÜTAHYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı UŞAK °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerde yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Adana ve Hatay çevrelerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgârın; öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 26°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 23°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli ISPARTA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir, Konya, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri ile zamanla bölge genelinde, güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı KONYA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı SİVAS °C, 19°C Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Düzce ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Sinop kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgârın; gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.