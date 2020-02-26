Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için saat verildi
26 Şubat 2020 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yarın (Perşembe) ilk saatlerden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 26 Şubat 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yarın (Perşembe) ilk saatlerden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerinden fırtına(60-75 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-100 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; sabah saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey Ege kıyılarından başlayarak zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına (60-75 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (75-100 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA Genellikle parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimlerinin çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; sabah saatlerinden itibaren batıdan başlayarak zamanla tüm bölgede güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
EGE Genellikle parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerin çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; öğleden itibaren kuzey kesimlerde, zamanla bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
AKDENİZ Genellikle parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; yarın(Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; yarın(Perşembe) sabah saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (60-100 km/sa) esmesi bekleniyor. BOLU °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 3°C Parçalı ve az bulutlu HAKKÂRİ °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 4°C Parçalı ve az bulutlu