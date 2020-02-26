Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için saat verildi

26 Şubat 2020 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yarın (Perşembe) ilk saatlerden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 26 Şubat 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri...