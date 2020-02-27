Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için saat verdiler
27 Şubat 2020 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Mersin, Adana ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 27 Şubat 2020 Perşembe hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Mersin, Adana ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Edirne ve Antalya dahil birçok ilde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yağışlar yer yer gök gürültüsüyle birlikte etkili olacak. Öte yandan, gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde don olaylarının etki olması bekleniyor.
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde (70-100 km/sa) esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 17°C Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 18°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 16°C Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 22°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde (60-100 km/sa) esmesi bekleniyor. DENİZLİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı İZMİR °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KÜTAHYA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı MANİSA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
AKDENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana ve Mersin çevrelerinin sağanak, Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. ADANA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı ANTALYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu ISPARTA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; batı kesimlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. ANKARA °C, 13°C Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ilçeleri, gece saatlerinde il geneli yağmur ve sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 15°C Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 18°C Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı KAYSERİ °C, 14°C Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. BOLU °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı DÜZCE °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu ZONGULDAK °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Çorum çevrelerinin akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; iç ve yüksek kesimlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimi fazla dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. ERZURUM °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 6°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 4°C Parçalı ve az bulutlu