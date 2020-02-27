Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için saat verdiler

BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. BOLU °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı DÜZCE °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu ZONGULDAK °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı