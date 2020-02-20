Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için flaş uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarıları özellikle son günlerde Türkiye genelinde vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Son değerlendirmelerde Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Bingöl, Muş, Giresun bölge ve çevrelerinde havanın yağışlı geçeceği tahmin edilirken yağışların genel olarak yer yer gök gürültülü sağanak olarak gözlemleniyor.
Geçtiğimiz hafta yurdun neredeyse her bir kesiminde kar yağışı gözlemlenirken şuan için Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas, Bingöl ve Muş çevreleri için karla karışık yağmur uyarısı yapıldı. Yurt genelinde bu hafta sonu sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Vatandaşlar gün içerisinde "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ülke geneli için gelen son dakika hava durumu tahmin raporları…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Bingöl, Muş ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
EGE Çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Afyonkarahisar ve Kütahya'nın yüksek kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DENİZLİ °C, 9°C Çok bulutlu, yağmurlu İZMİR °C, 13°C Çok bulutlu KÜTAHYA °C, 4°C Çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı MANİSA °C, 10°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğitahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. HATAY °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı ISPARTA °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu
İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde sis ve pus, sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı ESKİŞEHİR °C, 5°C Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı KAYSERİ °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı SİVAS °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu batısı ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.