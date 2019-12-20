Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Hafta sonu hava nasıl olacak?
20 Aralık 2019 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yazdan kalma günlerin sona erecek ve hafta sonundan itibaren havalar soğuyacak. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 20 Aralık 2019 Cuma hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
SİS UYARISI: Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA Parçalı ve az bulutlu zamanla batı kesimleri çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve sis hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli İSTANBUL °C, 15°C Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli KIRKLARELİ °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli KOCAELİ °C, 16°C Az bulutlu, puslu ve sisli
EGE Az bulutlu ve açık, batı kesimleri zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 11°C Az bulutlu, puslu ve sisli DENİZLİ °C, 16°C Az bulutlu, puslu ve sisli İZMİR °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri puslu ve sisli MUĞLA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri puslu ve sisli
İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. ANKARA °C, 10°C Az bulutlu, puslu ve sisli ESKİŞEHİR °C, 5°C Az bulutlu, puslu ve sisli KONYA °C, 10°C Az bulutlu, puslu ve sisli SİVAS °C, 11°C Az bulutlu, puslu ve sisli
DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. ERZURUM °C, 3°C Az bulutlu, puslu ve sisli KARS °C, 13°C Az bulutlu, puslu ve sisli MALATYA °C, 12°C Az bulutlu, puslu ve sisli VAN °C, 8°C Az bulutlu