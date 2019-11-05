Meteoroloji son dakika uyardı! Türkiye'nin batısını vuracak

EGE Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. DENİZLİ °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı İZMİR °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı MUĞLA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.