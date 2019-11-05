Meteoroloji son dakika uyardı! Türkiye'nin batısını vuracak
5 Kasım 2019 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Kırklareli, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur çevreleri ve Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 5 Kasım 2019 Salı hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Kırklareli, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur çevreleri ve Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Muğla çevrelerinde öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı
EGE Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. DENİZLİ °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı İZMİR °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı MUĞLA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin çok bulutlu, Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu MERSİN °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. ANKARA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu KONYA °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu