Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Çığ tehlikesi uyarısı!

18 Şubat 2020 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Malatya ve Hakkari hafif kar yağışı, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 18 Şubat 2020 Salı hava durumu tahminleri...