Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Çığ tehlikesi uyarısı!
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18 Şubat 2020 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Malatya ve Hakkari hafif kar yağışı, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 18 Şubat 2020 Salı hava durumu tahminleri...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Malatya ve Hakkari hafif kar yağışı, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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RÜZGAR: Genellikle doğu ve kuzeydoğu, batı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
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EGE
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 16°C
Az bulutlu
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AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
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İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
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BATI KARADENİZ
Parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
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DOĞU ANADOLU
Parçalı, güney ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Malatya ve Hakkari hafif kar yağışlı, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KARS °C, 2°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı
VAN °C, 4°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu