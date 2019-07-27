Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! 27 Temmuz 2019 hava durumu

27 Temmuz 2019 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 27 Temmuz 2019 Cumartesi hava durumu tahminleri...