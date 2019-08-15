Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 15 Ağustos 2019
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Dün akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde İstanbul başta olmak üzere sürpriz bir şekilde etkisini gösteren yağışlar neticesinde, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. MGM de bugüne ilişkin beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini duyururken, İstanbul başta olmak üzere birçok il gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul için saat de veren Meteoroloji, olası ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını da istedi. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin 15 Ağustos 2019 Perşembe günü için son dakika hava durumu tahminlerini görüntüleyebilir, il il sıcaklık değerlerine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere ülke geneline ilişkin hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Dün gece saatlerinde İstanbul ile Marmara'da çeşitli illerde etkisini gösteren yağışlar neticesinde 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. Meteoroloji de, resmi internet sitesi üzerinden gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini açıklarken; İstanbul için saat uyarısında bulundu. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar konusunda da vatandaşların tedbirli olması gerektiğini duyuran MGM, Kuzey ve Doğu kesimlerinde sıcaklıkların 4 ila 6 derece artacağını belirtti.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından 15 Ağustos 2019 Perşembe günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerini görüntüleyebilir, İstanbul ile merak ettiğiniz illere ilişkin sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, Edirne, Kırklareli, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
YÜKSEK SICAKLIK UYARISI: Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Kuzey ve Doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı tahmin edildiğinden sıcak havanın oluşturabileceği (güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı vb.) olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları gerekmektedir.
MARMARA Parçalı bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 29°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 30°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 34°C Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 29°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE Parçalı ve az bulutlu, İç Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 30°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı DENİZLİ °C, 36°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı İZMİR °C, 30°C Az bulutlu MANİSA °C, 33°C Az bulutlu
AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri (İbradi, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri), Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 33°C Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren (İbradi, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 31°C Parçalı bulutlu, İskenderun körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 36°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 31°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 30°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 27°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 24°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı