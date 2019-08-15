Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 15 Ağustos 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Dün akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde İstanbul başta olmak üzere sürpriz bir şekilde etkisini gösteren yağışlar neticesinde, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. MGM de bugüne ilişkin beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini duyururken, İstanbul başta olmak üzere birçok il gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul için saat de veren Meteoroloji, olası ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını da istedi. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin 15 Ağustos 2019 Perşembe günü için son dakika hava durumu tahminlerini görüntüleyebilir, il il sıcaklık değerlerine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.