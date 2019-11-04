Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.