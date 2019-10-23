Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney doğusu ile Ordu, Van ve Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğini bildiren Meteoroloji, il il hava durumu raporunu yayınladı. İşte 23 Ekim hava durumu...
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney doğusu ile Ordu, Van ve Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 23 Ekim yurtta hava durumu...
MARMARA'DA SİS BEKLENİYOR Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ordu, Van ve Samsun'un doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
MARMARA Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BURSA °C, 24°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli EDİRNE °C, 24°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli İSTANBUL °C, 22°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli KOCAELİ °C, 22°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. DENİZLİ °C, 27°C Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli İZMİR °C, 26°C Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli MANİSA °C, 26°C Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli MUĞLA °C, 24°C Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli
İÇ ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ANKARA °C, 22°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli ESKİŞEHİR °C, 22°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli KONYA °C, 19°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli SİVAS °C, 21°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 22°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli DÜZCE °C, 22°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli KASTAMONU °C, 21°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli ZONGULDAK °C, 19°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu ile Samsun'un doğu ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı TOKAT °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Van çevreleri ile bölgenin güneydoğusu'nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı