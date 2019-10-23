Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Van çevreleri ile bölgenin güneydoğusu'nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı