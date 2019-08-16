Son dakika haber: Meteoroloji'den hava durumu ve sağanak uyarısı! Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak? 16 Ağustos Cuma

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BAYBURT °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı TRABZON °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı