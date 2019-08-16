Son dakika haber: Meteoroloji'den hava durumu ve sağanak uyarısı! Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak? 16 Ağustos Cuma
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son dakika hava durumu tahminlerine göre bugünden itibaren yurdun birçok kesimi yağışlı havanın etkisi altına girecek. Özellikle Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. İşte 16 Ağustos 2019 tarihli saatlik hava durumu tahminleri ve hafta sonu için illerimize göre hava durumu raporları...
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ankara Afyonkarahisar, Kütahya, Kırıkkale, Çankırı, Artvin, Ardahan ve Osmaniye çevreleri, Konya'nın güney kesimleri ile Hatay’ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA Parçalı bulutlu, Kuzey ve Doğu kesimleri ile Balıkesir çevreleri ve Çanakkale'nin kuzey ve doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 29°C Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 28°C Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 29°C Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 30°C Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE Parçalı ve az bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 29°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı DENİZLİ °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 31°C Az bulutlu MANİSA °C, 33°C Az bulutlu
AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 34°C Parçalı bulutlu ANTALYA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, Doğusu ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 32°C Parçalı bulutlu, sabah ilk saatler ile öğleden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 31°C Parçalı bulutlu KONYA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİVAS °C, 31°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ Parçalı bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 27°C Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 28°C Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 29°C Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 26°C Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BAYBURT °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı TRABZON °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ARDAHAN °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 35°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 30°C Az bulutlu ve açık