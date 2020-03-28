Meteoroloji'den önemli uyarı! Soğuk ve sağanak var!

SICAKLIK 2-4 DERECE DÜŞÜYOR Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Alınan son bilgilere göre yurtta hava durumu ve sıcaklıklar ise şöyle...