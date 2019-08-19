Meteoroloji 19 Ağustos hava durumu tahmini (Bugün hava nasıl olacak?)
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Sivas, Kayseri ve Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Antalya'nın doğu iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğusu ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
Meteoroloji'den son dakika hava durumu yağış uyarısı geldi. Özellikle geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşlar evden çıkmadan önce mutlaka hava durumu konusunda uyarıları inceleyip önlemlerini alıyor. Haftanın ilk iş günü olan 19 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En düşük hava sıcaklığı 17 derece olarak tahmin edilirken beklenen en yüksek hava sıcaklığı ise 27 derece.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden paylaşılan son dakika bilgisine göre İstanbul'da saat 09:00 ile 12:00 arasında sağanak yağış bekleniyor. Saat 12:00'dan sonra sağanak yağış yerini güneşe bırakacak. Bugün az bulutlu olarak ifade edilen havada nem oranının da %82 olacağı ifade ediliyor. 5 günlük hava raporu incelendiğinde yalnızca bugün değil 20 Ağustos Salı, 21 Ağustos Çarşamba ve 22 Ağustos Perşembe de sağanak yağmur yağışı bekleniyor. Özellikle Salı günü hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Sivas, Kayseri ve Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Antalya'nın doğu iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğusu ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Erzurum çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34 Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35 Samsun: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 25