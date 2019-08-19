Meteoroloji 19 Ağustos hava durumu tahmini (Bugün hava nasıl olacak?)

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Sivas, Kayseri ve Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Antalya'nın doğu iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğusu ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.