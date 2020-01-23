Meteoroloji'den o iller için kritik hava durumu uyarısı! Kuvvetli kar, buzlanma ve don....

BOLU °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı DÜZCE °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu KASTAMONU °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı ZONGULDAK °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu