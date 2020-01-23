Meteoroloji'den o iller için kritik hava durumu uyarısı! Kuvvetli kar, buzlanma ve don....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği aktarıldı. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 23 Ocak il il hava durumu raporu...
BUZLANMA VE SON Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası ile Hatay'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası ile bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Yalova) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda hafif yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BATI KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı DÜZCE °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu KASTAMONU °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı ZONGULDAK °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, zamanla karla karışık yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
MASYA °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı SAMSUN °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı TOKAT °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı TRABZON °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı GAZİANTEP °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu SİİRT °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı ŞANLIURFA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu