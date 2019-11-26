Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altında. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri sağanak yağışın etkisi altında. Yağışların Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Tunceli,Bingöl, Adıyaman çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta ve Burdur çevreleri ile Konya'nın batı kesimleri ve Afyonkarahisar'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²),Antalya çevrelerinde yer yer şiddetli (76-100 Kg/m²) olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa),Batı Akdeniz kıyı kesiminde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Burdur ve Isparta çevreleri, Konya'nın batı ilçeleri ve Afyonkarahisar'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım ile yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın; güneydoğu yönlerden Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa),Batı Akdeniz kıyı kesiminde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.