Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu raporu geldi. Önemli üç uyarı yapan MGM o bölgeler için sağanak ve kar yağışı uyarısında da bulundu. Ocak ayının ikinci haftasına geldiğimiz şu dönemde ülke genelinin pek çok bölgesinde yaşanan kar yağışı, sağanak ve soğuk hava dalgası vatandaşları büyük oranda etkiliyor. Güncel olarak araştırılan konular arasında yer alan "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar planlarını hava durumu raporuna göre yapıyorlar. Sağanak yağışa ya da yağmura hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük iller olmak üzere kendi illerindeki hava durumunu merak ediyorlar. Ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM 3 il için önemli uyarılarda da bulundu. Buna göre; 12 Ocak 2020 Pazar hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son dakika hava durumu raporu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu uyarılarında bulundu. Başta büyük iller olmak üzere ülke genelinde yaşanan soğuk hava ve sert kış aylarının etkisi devam ederken, vatandaşlar yağışa ve soğuk havaya karşı hazırlıksız yakalanmak istemiyorlar. Güncel olarak arama motorlarında "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt aranırken bazı iller için de MGM önemli uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki; bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? İşte 12 Ocak 2020 Pazar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu uyarıları!
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ! Haberimizin içeriğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu son dakika hava durumu raporlarına ulaşabilir, başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere yurt genelinde hangi bölgelerde sağanak ve kar yağışı bilgisi olduğunu ve sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Çanakkale'nin iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmurlu olması bekleniyor. EDİRNE °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu İSTANBUL °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmurlu KIRKLARELİ °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu KOCAELİ °C, 9°C Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
EGE Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli DENİZLİ °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu İZMİR °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu MANİSA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu AKDENİZ Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 15°C Az bulutlu ANTALYA °C, 17°C Az bulutlu ISPARTA °C, 6°C Parçalı bulutlu MERSİN °C, 14°C Az bulutlu
İÇ ANADOLU Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. ANKARA °C, 5°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli ESKİŞEHİR °C, 4°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli KONYA °C, 6°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli SİVAS °C, 4°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. BOLU °C, 5°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli DÜZCE °C, 9°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu KASTAMONU °C, 5°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri hafif yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı ZONGULDAK °C, 8°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor. ÇORUM °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu TOKAT °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu TRABZON °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. ERZURUM °C, -1°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı KARS °C, -1°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı MALATYA °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli VAN °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 10°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP °C, 13°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu SİİRT °C, 10°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu ŞANLIURFA °C, 12°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KARADENİZ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusunda 2,5 ila 3,5m, Görüş; İyi, yağış anında orta.
EGE Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuzeyinde 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyinde 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.