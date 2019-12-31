Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar ve sağanak uyarısı
31 Aralık 2019 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 31 Aralık 2019 Salı hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI; Rüzgarın Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA Çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. EDİRNE -2°C, 7°C Çok bulutlu İSTANBUL 5°C, 8°C Çok bulutlu ve yağmurlu KIRKLARELİ -1°C, 6°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu KOCAELİ 6°C, 8°C Çok bulutlu ve yağmurlu
EGE Çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR -1°C, 3°C Çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu DENİZLİ 3°C, 9°C Çok bulutlu İZMİR 7°C, 13°C Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı MANİSA 6°C, 11°C Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. ADANA 8°C, 13°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı ANTALYA 7°C, 17°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı HATAY 6°C, 12°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı ISPARTA 0°C, 5°C Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU Çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA 2°C, 6°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu ESKİŞEHİR 1°C, 3°C Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı KONYA 1°C, 3°C Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı SİVAS 0°C, 5°C Çok bulutlu
BATI KARADENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. BOLU 1°C, 5°C Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı DÜZCE 4°C, 8°C Çok bulutlu ve yağmurlu KASTAMONU 1°C, 6°C Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu ZONGULDAK 6°C, 9°C Çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. AMASYA 4°C, 9°C Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu SAMSUN 8°C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu TOKAT 3°C, 9°C Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu TRABZON 9°C, 13°C Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM -7°C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu KARS -11°C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA 2°C, 8°C Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu VAN -2°C, 4°C Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
ÜNEYDOĞU ANADOLU Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BATMAN 3°C, 11°C Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu DİYARBAKIR 2°C, 11°C Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu GAZİANTEP 4°C, 9°C Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı ŞANLIURFA 5°C, 11°C Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu