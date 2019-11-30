Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ile sağanak, kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi. Kasım ayı sonu itibari ile sıcaklıklarda düşüş gözlemlenirken, yurdun Batı kesimleri yağmura, Doğu bölümü ise kar yağışına teslim olmaya başlıyor. Hâl böyle olunca da, hafta sonunu dışarıda değerlendirmek isteyen vatandaşlar da bir sürprizle karşılaşmamak için 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu ile araştırmalarını yoğunlaştırıyor. Meteoroloji, gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklarken; aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için sağanak, Doğu bölgelerindeki iller için ise kar yağışı uyarısında bulundu. MGM ayrıca, ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da dikkatli olunmasını istedi. İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı hakkındaki detaylar...
Bir yanda sağanak, bir yanda kar! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kasım ayı sonlarına gelinirken, sıcaklıklardaki düşüş de sürüyor. Özellikle, dün İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli fırtına ve yağmur, vatandaşlara bir hâyli zor anlar yaşattı. Durum böyle olunca da, hafta sonu çeşitli plan yapan milyonlar, olası bir sürprizle karşılaşmamak için 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu ile araştırmalarını sürdürüyor. Meteoroloji de bugün için beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklarken; Batı bölgelerinde aralarında İstanbul'un da bulunduğu iller için sağanak yağmur; Doğu illerini ise kar yağışı konusunda uyardı. MGM ayrıca, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz,Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Antalya ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara ve Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Gümüşhane, Bayburt ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinden sonra, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Hatay, K. Maraş, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Hatay, K. Maraş, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağı yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İSTANBUL °C, 19°C Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. KIRKLARELİ °C, 17°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 20°C Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. TEKİRDAĞ °C, 19°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EGE Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Muğla ve Aydın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 20°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı MANİSA °C, 18°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ADANA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ANTALYA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 17°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ISPARTA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı çok bulutlu Eskişehir ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak, Sivas'ın yükseklerinde zamanla karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. ANKARA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu ÇANKIRI °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 15°C Parçalı çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı KONYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 14°C Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı DÜZCE °C, 18°C Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 14°C Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 18°C Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 17°C Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur, kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 4°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. KARS °C, 6°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı MALATYA °C, 11°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu VAN °C, 9°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 14°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı GAZİANTEP °C, 13°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı SİİRT °C, 13°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ŞANLIURFA °C, 16°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı