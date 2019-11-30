Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ile sağanak, kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İSTANBUL °C, 19°C Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. KIRKLARELİ °C, 17°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 20°C Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. TEKİRDAĞ °C, 19°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EGE Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Muğla ve Aydın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 20°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı MANİSA °C, 18°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı