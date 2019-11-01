Meteoroloji'den birçok il için son dakika kar ve sağanak uyarısı!

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale hariç) akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli ile Sakarya'nın kuzeyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor. EDİRNE °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. KIRKLARELİ °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. KOCAELİ °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.