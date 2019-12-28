Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar yağışı için saat verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere yurt geneline ilişkin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Aralık ayı sonu itibari ile sıcaklıklar hissedilir derecede düşüş gösterirken, ülkemizin hemen hemen her bölgesinde soğuklar etkisini hissettiriyor. Öyle ki, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı, gündelik hayatı da olumsuz etkiliyor. Bu doğrultuda da, mevsimin ilk kar yağışı ile dün gece karşılaşan İstanbullular için Meteoroloji'den yeni bir uyarı yapıldı. Gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM; aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. Kurum, İstanbul için saat verip uyarırken; oluşabilecek olumsuz durumlara karşı da vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 10°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 10°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Hatay çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu HATAY °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı ISPARTA °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu ÇANKIRI °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 5°C Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. BOLU °C, 3°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı DÜZCE °C, 8°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu KASTAMONU °C, 5°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı ZONGULDAK °C, 8°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. AMASYA °C, 7°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı SAMSUN °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu TOKAT °C, 5°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı TRABZON °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. ERZURUM °C, 2°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı KARS °C, 3°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı MALATYA °C, 5°C Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı VAN °C, 4°C Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı GAZİANTEP °C, 10°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu SİİRT °C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ŞANLIURFA °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı