Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar yağışı için saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere yurt geneline ilişkin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Aralık ayı sonu itibari ile sıcaklıklar hissedilir derecede düşüş gösterirken, ülkemizin hemen hemen her bölgesinde soğuklar etkisini hissettiriyor. Öyle ki, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı, gündelik hayatı da olumsuz etkiliyor. Bu doğrultuda da, mevsimin ilk kar yağışı ile dün gece karşılaşan İstanbullular için Meteoroloji'den yeni bir uyarı yapıldı. Gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM; aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. Kurum, İstanbul için saat verip uyarırken; oluşabilecek olumsuz durumlara karşı da vatandaşların tedbirli olmasını istedi.