Meteoroloji'den Ege, Akdeniz ve iç bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'nin yayımladığı son dakika hava durumu raporlarına göre Tğrkiye'nin birçok bölgesinde sağanak yağış bekleniyor. MGM resmi internet sitesinde yer alan uyarıda ise özellikle batı kesimlerde beklenen şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları uyarısı yapıldı. Peki, illerimizde göre bugün hava nasıl olacak? Haberimizde, saatlik hava durumu tahminlerine ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara ulaşabilirsiniz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili son dakika haberi geldi. Yağışlı havanın etkisi altına giren Türkiye'nin birçok şehrin şiddetli yağmur yağışı beklenirken, kuvvetli fırtınaya karşı da tedbirli ve dikkatli olunması konusunda bir uyarı yayımlandı. Vatandaşlar, evden çıkmadan önce 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 11 Aralık 2019 tarihli hava durumu raporları…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili son dakika haberi geldi. Yağışlı havanın etkisi altına giren Türkiye'nin birçok şehrin şiddetli yağmur yağışı beklenirken, kuvvetli fırtınaya karşı da tedbirli ve dikkatli olunması konusunda bir uyarı yayımlandı. Vatandaşlar, evden çıkmadan önce 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 11 Aralık 2019 tarihli hava durumu raporları…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri, Isparta’nın güneyi, Burdur’un doğusu ile Antalya çevrelerinde şiddetli (51-100 kg/m2),Antalya il merkezi ve batı kıyılarında aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, Trakya'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri, Isparta’nın güneyi, Burdur’un doğusu ile Antalya çevrelerinde şiddetli (51-100 kg/m2),Antalya Merkezi ve batı kıyılarında aşırı (101 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BALIKESİR °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli EDİRNE °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli İSTANBUL °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli KOCAELİ °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla kıyılarında şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın güney Ege kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 6°C Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli DENİZLİ °C, 15°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli İZMİR °C, 16°C Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
AKDENİZ Parçalı çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu ile Antalya çevrelerinde şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya il merkezi ile batı ilçelerinde aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz kıyılarında kuvveti ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. ADANA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların şiddetli, il merkezi ile batı ilçelerinde aşırı olması bekleniyor. HATAY °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu ISPARTA °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli güney kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimleri ile Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ANKARA °C, 8°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli ÇANKIRI °C, 7°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli ESKİŞEHİR °C, 5°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli KONYA °C, 6°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
BATI KARADENİZ Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 10°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli DÜZCE °C, 15°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli KASTAMONU °C, 7°C Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli ZONGULDAK °C, 14°C Parçalı zamanla çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BAYBURT °C, 2°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli SAMSUN °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli TRABZON °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ERZURUM °C, -1°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli KARS °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli MALATYA °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu