Meteoroloji'den Ege, Akdeniz ve iç bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı

AKDENİZ Parçalı çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu ile Antalya çevrelerinde şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya il merkezi ile batı ilçelerinde aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz kıyılarında kuvveti ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. ADANA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların şiddetli, il merkezi ile batı ilçelerinde aşırı olması bekleniyor. HATAY °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu ISPARTA °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli güney kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.