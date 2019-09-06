Meteoroloji'den peş peşe son dakika hava durumu ve kuvvetli sağanak yağış uyarıları geldi!
Meteoroloji de bu doğrultuda, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu merkezli birçok il başta olmak üzere kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini duyuran kurum, hava durumunun mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıkladı. Öte yandan, kuvvetli rüzgara dikkat çekilirken İstanbullular'ın da tedbirli olması istendi.
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları gelmeye devam ediyor... Yurt genelinde yer yer etkisini gösteren yağışlar neticesinde, sabah evden çıkmadan önce 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanar arasında öne çıkıyor. Bu doğrultuda, gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve ulaşımda aksamalara dikkat çeken MGM, vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Yağış uyarıları Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu merkezli olurken hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmediği aktarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Sakarya, Giresun, Artvin çevreleri ile Kocaeli, İzmir ve Aydın'ın doğu, Manisa'nın güney kesimleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
MARMARA Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya çevreleri ile Kocaeli'nin doğu ilçelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 29°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 28°C Parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 29°C Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 27°C Parçalı çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE Parçalı bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın doğu, Manisa'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 27°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 31°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 30°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 30°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ Parçalı bulutlu, bölge genelinin (Kahramanmaraş hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 34°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 30°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 30°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 28°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 24°C Parçalı bulutlu DÜZCE °C, 27°C Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı SİNOP °C, 28°C Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 25°C Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı bulutlu, Samsun, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 32°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 28°C Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı TOKAT °C, 30°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 26°C Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU Parçalı bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 25°C Parçalı bulutlu KARS °C, 26°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu