Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneline ilişkin hava durumu tahmin raporlarını son dakika olarak açıkladı. Temmuz ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde, birçok bölgede sıcaklık değerleri yükselirken; sağanak yağışlar ise zaman zaman etkisini hissettiriyor. Bu doğrultuda da, 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. MGM de, gün içerisinde beklediği tahminleri resmi internet sitesi üzerinden duyururken, bazı iller için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji tarafından ülke genelindeki sıcaklıklarda önemli bir değişik olmayacağı da belirtilirken; yağışlara neticesinde oluşabilecek ani sel, su baskını, ve ulaşımda aksamalara karşı da vatandaşların tedbirli olunması istendi. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, 26 Temmuz 2019 Cuma gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerini görüntüleyebilir, merak ettiğiniz illerin sıcaklık değerlerini bulabilirsiniz.