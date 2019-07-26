Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneline ilişkin hava durumu tahmin raporlarını son dakika olarak açıkladı. Temmuz ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde, birçok bölgede sıcaklık değerleri yükselirken; sağanak yağışlar ise zaman zaman etkisini hissettiriyor. Bu doğrultuda da, 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. MGM de, gün içerisinde beklediği tahminleri resmi internet sitesi üzerinden duyururken, bazı iller için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneline ilişkin hava durumu tahmin raporlarını son dakika olarak açıkladı. Temmuz ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde, birçok bölgede sıcaklık değerleri yükselirken; sağanak yağışlar ise zaman zaman etkisini hissettiriyor. Bu doğrultuda da, 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. MGM de, gün içerisinde beklediği tahminleri resmi internet sitesi üzerinden duyururken, bazı iller için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji tarafından ülke genelindeki sıcaklıklarda önemli bir değişik olmayacağı da belirtilirken; yağışlara neticesinde oluşabilecek ani sel, su baskını, ve ulaşımda aksamalara karşı da vatandaşların tedbirli olunması istendi. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, 26 Temmuz 2019 Cuma gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerini görüntüleyebilir, merak ettiğiniz illerin sıcaklık değerlerini bulabilirsiniz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne ilişkin beklediği hava durumu tahmin raporlarını son dakika olarak duyururken, bazı iller için de sağanak yağış uyarısında bulundu. Yurt genelinde yüksek sıcaklıklar büyük ölçüde hissedilirken, kuvvetli yağışlar da zaman zaman etkisini gösterebiliyor. Bu da, önümüzdeki günlerde tatil ya da çeşitli planlar yapacak olan vatandaşları hava durumu hakkında detaylı bilgi edinmeye yönlendiriyor. Tam bu noktada ise, Meteoroloji tarafından bugüne ilişkin beklenen sıcaklık raporu açıklandı. Ülke genelindeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağını belirten MGM, Doğu Karadeniz'deki bazı illerde görülebilecek yağışlara dikkat çekti.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. BALIKESİR 16°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu BURSA 17°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL 20°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ 16°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
EGE Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR 15°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ 21°C, 36°C Az bulutlu ve açık İZMİR 23°C, 34°C Az bulutlu ve açık MANİSA 22°C, 36°C Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA 16°C, 31°C Parçalı bulutlu BAYBURT 11°C, 26°C Parçalı bulutlu SAMSUN 19°C, 28°C Parçalı bulutlu TRABZON 21°C, 26°C Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.