Meteoroloji'den 4 ile yoğun kar uyarısı! Hava sıcaklığı 2-4 derece düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya, Bilecik, Sivas ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 24 Ocak Meteoroloji hava durumu raporu...
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Ülkemizin güney kesimlerinde beklenen kuvvetli kuzey yönlü rüzgarın, Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur ile Mersin'in batı ilçeleri), Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Adıyaman çevreleri ve Muğla'nın iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, yerde kar örtüsünün olduğu yüksek kesimlerde kar savrulmasından dolayı görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden Muğla'nın iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur ile Mersin'in batı ilçeleri) ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, gece saatlerinde sisli ve puslu ESKİŞEHİR °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, gece saatlerinde sisli ve puslu KONYA °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, gece saatlerinde sisli ve puslu SİVAS °C, -2°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, zamanla az bulutlu, gece saatlerinde sisli ve puslu
BATI KARADENİZ Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerine kadar bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 1°C Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı DÜZCE °C, 4°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri hafif kar yağışlı KASTAMONU °C, 1°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri hafif kar yağışlı ZONGULDAK °C, 5°C Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; öğle saatlerine kadar Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 3°C Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı SAMSUN °C, 6°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri hafif kar yağışlı TOKAT °C, 1°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışlı TRABZON °C, 6°C Çok bulutlu, gece saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU Çok bulutlu, zamanla yer yer parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU Çok bulutlu, zamanla batısı parçalı ve az bulutlu, doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.