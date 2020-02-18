Meteoroloji'den 2 il için yoğun kar uyarısı! 19 Şubat bugün hava durumu nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar bekleniyor. Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri için çığ uyarıları gelmeye devam ediyor. İstanbul'da ise parçalı ve az bulutlu hava görülecek. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Ülkemizin güneydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve Kıyı Ege ile iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 19 Şubat il il hava durumu uyarıları...
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Marmara'nın güney ve doğusu, Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların, gece saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
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EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
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AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
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İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
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BATI KARADENİZ
Parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
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AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah saatlerinde batı kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 3°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde güneyinde yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
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DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu