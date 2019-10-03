Meteoroloji uyardı: Yağmur ve fırtına geliyor!

DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AĞRI °C, 26°C Parçalı bulutlu ERZURUM °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 28°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu