Meteoroloji uyardı: Yağmur ve fırtına geliyor!
Hava durumu 3 Ekim Meteoroloji raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeyi ile Edirne ve çevresi için sağanak yağış, Marmara’nın batısı için şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Öte yandan hafta sonu sıcaklıkların 12 derece birden düşmesi ve özellikle batı kesimlerde yarından itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 3 Ekim hava durumu raporu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile gece saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor..
MARMARA Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Tekirdağ çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. EDİRNE °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu KOCAELİ °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 28°C Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. RİZE °C, 28°C Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 29°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 26°C Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AĞRI °C, 26°C Parçalı bulutlu ERZURUM °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 28°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu