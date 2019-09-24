Meteoroloji uyardı: Yağmur İstanbul'a geri dönüyor

Yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Ankara’nın kuzeybatısı, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Manisa’nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.