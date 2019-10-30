Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Trafiğe çıkacaklar dikkat!
30 Ekim 2019 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 30 Ekim 2019 Çarşamba hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli İSTANBUL °C, 21°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KIRKLARELİ °C, 22°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KOCAELİ °C, 21°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. DENİZLİ °C, 24°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 24°C Az bulutlu ve açık KÜTAHYA °C, 21°C Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli MUĞLA °C, 23°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. ADANA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli MERSİN °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 19°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli DÜZCE °C, 22°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 18°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı ilçeleri hafif sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli ZONGULDAK °C, 18°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. AMASYA °C, 21°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli ÇORUM °C, 19°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli SAMSUN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı TRABZON °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ERZURUM °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu HAKKARİ °C, 13°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı MALATYA °C, 18°C Parçalı çok bulutlu VAN °C, 13°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli GAZİANTEP °C, 22°C Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli SİİRT °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli ŞANLIURFA °C, 24°C Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli