Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Trafiğe çıkacaklar dikkat!

GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli GAZİANTEP °C, 22°C Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli SİİRT °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli ŞANLIURFA °C, 24°C Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli