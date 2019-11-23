Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor...

EGE Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Uşak, Manisa, Denizli ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. AFYONKARAHİSAR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı MUĞLA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı