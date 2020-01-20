Meteoroloji uyardı! İstanbul'a perşembe ve cuma günü kar geliyor! 20 Ocak bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği aktarıldı. İstanbul'da ise heyecanla beklenen kar yağışı nihayet geliyor. Meteoroloji İstanbul'da kar yağışı için gün verdi. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 20 Ocak hava durumu raporu...