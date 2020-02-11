Meteoroloji saat verip uyardı: Çığ, kar, buzlanma ve don

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.