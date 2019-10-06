İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'a dün hakim olan yağmur sabaha karşı yeniden başladı. Meteoroloji ve Valilik'ten yapılan uyarıların ardından İstanbul pazar sabahına yağışla uyandı. İstanbul'da iki gündür etkisini gösteren sağanak yağış bugün de etkisini koruyor. Bazı noktalarda yağmur nedeniyle su birikintileri oluşurken meteoroloji; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiği verilere göre hava sıcaklıklarının serin ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, yağış alan yerlerde yer yer altına düşeceği, pazartesi gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.
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Meteoroloji'den gelen peş peşe uyarıların ardından sabahın ilk saatlerinde İstanbul'da yağmur başladı.
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VALİLİK'TEN AÇIKLAMA: ÖĞLEN SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK
İstanbul Valiliği, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin verilerini paylaşarak, gece saatlerinden itibaren İstanbullulara kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden sonar etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 KG/m2) olması bekleniyor.
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Yağışların Pazar günü öğle saatlerinden bölgemizde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yağış anından kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda İstanbul genelinde etkili olacağı belirtilen sağanak yağış sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. 05:00 itibariyle yağmaya başlayan yağmur, zaman zaman etkisini artırdı. Bazı noktalarda yağmur nedeniyle su birikintileri oluştu.
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BALIK TUTMAYA DEVAM ETTİLER
Bazı vatandaşlar yağmur sebebiyle zor anlar yaşarken Üsküdar'da ise vatandaşlar yağan yağmura aldırış etmeden balık tutmaya devam etti. Balık tutan bir kişi, "2 haftadır boğazda balık sayısında düşme var. Geçen sene aldığımız balığı bu sene göremiyoruz. Balık tutmak bizim için bir hobi olduğu için geldik balık tutuyoruz. Yağmur, çamur demeden arkadaşlarla birlikte balık tutmaya geldik. Yağışta zor oluyor balık tutmak. Yine de bize mutluluk veriyor" dedi.
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (21 -50 kg/m2), Kastamonu'nun kuzey ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.