Meteoroloji’den son dakika sağanak, kar yağışı ve sis uyarısı! İstanbul’da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken, İstanbul başta olmak üzere pek çok il için sağanak, kar yağışı ve sis uyarısında bulundu. Ocak ayına girmemiz ile birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok ilde soğuk havalar etkisini yoğun bir şekilde hissettirmeye başladı. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren Bugün hava nasıl olacak?’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz hafta boyunca Doğu ve İç Anadolu’da kar yağışları, batı da ise sağanak yağış ve fırtınalar yoğun bir şekilde kendisini gösterdi. Öyle ki kar yağışları okulların tatil olmasına bile etkili oldu.