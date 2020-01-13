Meteoroloji’den son dakika sağanak, kar yağışı ve sis uyarısı! İstanbul’da bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken, İstanbul başta olmak üzere pek çok il için sağanak, kar yağışı ve sis uyarısında bulundu. Ocak ayına girmemiz ile birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok ilde soğuk havalar etkisini yoğun bir şekilde hissettirmeye başladı. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren Bugün hava nasıl olacak?’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz hafta boyunca Doğu ve İç Anadolu’da kar yağışları, batı da ise sağanak yağış ve fırtınalar yoğun bir şekilde kendisini gösterdi. Öyle ki kar yağışları okulların tatil olmasına bile etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki, 13 Ocak bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı olacak mı? Haberimizde, Meteoroloji son dakika hava durumu uyarılarına ve il il sıcaklık değerlerine bakabilirsiniz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporu yayınlanırken, pek çok il için sağanak, kar yağışı ve sis uyarısında bulundu. Ocak ayına giriş yapmamız ile birlikte soğuk ve yağışlı havalar yurt genelinde etkisini yoğun bir şekilde hissettirmeye başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni haftayla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerini öğrenmek istiyor. Peki, 'Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı nerelerde görülecek?' soruları gün içerisinde aratılanlar arasında kendine yer bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Sabah.com.tr olarak Meteoroloji tarafından yayınlanan son dakika hava durumu uyarılarına ve il il sıcaklık değerlerine haberimizin içerisinde yer verdik…
METEOROLOJİ UYARDI! O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir, 13 Ocak Pazartesi günü ve önümüzdeki 5 gün için İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Van çevrelerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olmak üzere, kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar, Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar Van çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.