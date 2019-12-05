Meryem Uzerli, Brad Pitt’le UNESCO projesinde

Kadın hakları konusunda film projelerine de imza atan Duran ile konuşan ve yeni bir projenin de kapısını arayan Uzerli’nin Pitt ile kadın hakları üzerine bir kısa filmde yer alacağı söyleniyor. Zira Duran, Pitt ile Shawkat’ın yer alacağı projede Meryem Uzerli’nin de olmasını istemiş.