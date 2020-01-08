Kırık ayak tatile engel olmadı!
Geçtiğimiz ay evinde merdivenlerden düşüp ayak parmaklarını kıran şarkıcı Merve Özbey, nişanlısı Kenan Koçak ile birlikte Kartalkaya'ya gitti.
Ayağının kırık olması, Merve Özbey’in kar tatiline çıkmasını engellemedi. Nişanlısı Kenan Koçak’la Kartalkaya’ya giden şarkıcı, “Ben sahneye de çıkıyorum” dedi.
Geçen ay evindeki merdivenlerden düşerek ayağını kıran Merve Özbey, talihsiz kaza nedeniyle 19 Ocak’taki düğününü 9 Şubat’a erteledi.
Halen ayağının üzerine basmakta zorlanan şarkıcı, buna rağmen kar tatiline çıktı, nişanlısı Kenan Koçak’la birlikte Kartalkaya’ya gitti.
Önceki gün kar motoruyla tura çıkan Merve Özbey, araçtan nişanlısının yardımıyla inebildi.
Kırık ayağına medikal bot giydiği görülen şarkıcı, “Evet, ayağım kırık ama bu işlerime de tatilime de engel olmuyor. Sahneye de çıkmaya devam ediyorum” dedi.