Merkel yine riske atmadı

Titremesine ilişkin açıklama geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Merkel ise iyi olduğu konusunda ısrar ederek ve "Tıpkı bir anda ortaya çıktığı gibi yine aynı şekilde yok olacağına inanıyorum. İşimi engelleyen bir durum söz konusu olmadığı konusunda eminim" ifadelerini kullanmıştı.