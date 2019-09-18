Merkel yine riske atmadı
Almanya Başbakanı Angela Merkel geçtiğimiz aylarda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i karşılama töreni sırasında baştan aşağı titrerken görülmüştü. Ardından Finlandiya Başbakanı'nı karşılama töreni esnasında da titreme krizine girmişti. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic'i ağırlayan Merkel bu kez önlemini aldı.
Merkel geçtiğimiz ay Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i karşıladığı törende Merkel şiddetli olarak titremişti. G-20 Zirvesi öncesinde de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile yaptığı basın toplantısı esnasında ikinci kez titremiş ancak sağlık sorunu olmadığını ifade etmişti. Finlandiya Başbakanı'nın ziyaretinde de aynı sorun devam etmişti.