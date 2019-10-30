Heyecanla bekleniyordu: Trafiğe açıldı

Otoyolu kullanıp Aliağa gişelerinden çıkan motosiklet sürücüsü Cüneyt Kartal ise, otoyolun açılmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek şunları söyledi, "Otobandan geçişimizi yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Geçiş ücreti gayet makul. Fiyatın böyle olması bizim için çok iyi. Şayet böyleyse biz bu yolu sık sık kullanırız” şeklinde konuştu.