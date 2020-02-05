Memura 3.658 emekliye 2.767 TL! 2020 güncel memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
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Memurlara ve emeklilerine Temmuz’da yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4’ü aşarsa fark var. Peki bu oranlarla en düşük maaş memurlarda ve memur emeklilerinde ne kadar olacak? Memur ve memur emeklilerinin 2020 zammıyla ilgili detaylar haberimizde.
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Bu yılın ilk zammını alan emekliler, promosyon ve bayram ikramiyesi heyecanı yaşarken, maaşlarına yansıtılacak Temmuz artışını da merakla bekliyor.
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon gösterirken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise belli.
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Hakem kurulu kararı doğrultusunda, memurlara ve emeklilerine yüzde 4 zam ve bu yılın ilk yarısındaki TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.
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NASIL DEĞİŞECEK?
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Yüzde 4'lük artışa göre aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 517 liradan 3 bin 658 liraya yükselecek.
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Eş yardımı 332 liradan 345,28 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 75,96, üstü için 36,52 liradan 37,98 liraya çıkacak.
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Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 478,08 lira alırken, bu tutar 497,20 liraya yükselecek.
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En düşük memur emeklisi aylığı ise 2 bin 661 liradan yüzde 4 zam ile 2 bin 767 liraya ulaşacak.
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Eğer enflasyon farkı çıkarsa bu tutarlar daha da yükselecek.