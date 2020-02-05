Memura 3.658 emekliye 2.767 TL! 2020 güncel memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Memurlara ve emeklilerine Temmuz’da yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4’ü aşarsa fark var. Peki bu oranlarla en düşük maaş memurlarda ve memur emeklilerinde ne kadar olacak? Memur ve memur emeklilerinin 2020 zammıyla ilgili detaylar haberimizde.