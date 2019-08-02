Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zam oranı ne olacak? Emekli ve memur bu haberi bekliyor

3 milyondan fazla memur ve 2 milyon memur emeklisinin beklediği tarih geldi çattı. 2 yılda 4 seferde yapılacak zamlar ve iyileştirmelerin belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor. Peki, emekli ve memur maaşlarında zam ne kadar olacak? Memurların beklediği zam oranı ne?