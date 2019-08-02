Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zam oranı ne olacak? Emekli ve memur bu haberi bekliyor
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3 milyondan fazla memur ve 2 milyon memur emeklisinin beklediği tarih geldi çattı. 2 yılda 4 seferde yapılacak zamlar ve iyileştirmelerin belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor. Peki, emekli ve memur maaşlarında zam ne kadar olacak? Memurların beklediği zam oranı ne?
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Memurlar, memur emeklileri için önemli zamana gelindi. 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyon memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği, 4 seferde yapılacak zamların kararlaştırılacağı toplu sözleşme süreci dün başladı.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıya, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz ve hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri katıldı.
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MAKUL SONUÇ...
Bakan Selçuk, "Talepleri ve imkanları bir arada, bütüncül bakışla değerlendirerek makul bir sonucu beraberce tesis edeceğiz inşallah" diye konuştu.
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Ali Yalçın da "Oransal zamla dengelenmenin kamu görevlilerinin bütçesinde de gerçekleşmesini; taban aylığa zamla maaş makasının biraz daha küçülmesini;
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refah payıyla ferahlamayı; enflasyon farkıyla sürprizlere karşı maaşları korumayı teklif ediyoruz"