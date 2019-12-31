Meltem Miraloğlu’nun son paylaşımına kimse anlam veremedi! "Cehenneme düştük"
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80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun, bir süre önce evden kaçtığı öne sürülmüştü. İzini kaybettiren Miraloğlu son paylaşımıyla yine kafaları karıştırdı. Oyuncu, paylaşımında 'Cehenneme düştük' notuyla dikkat çekti.
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Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenerek gündeme bomba gibi düşen Meltem Miraloğlu, uzun süre en çok konuşulan isimlerden olmuştu.
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Özel hayatıyla ilgili herkesin adım adım takip ettiği Miraloğlu, geçen hafta eşine "Chicago'daki teyzeme gideceğim" diyerek evden kaçmıştı.
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SESSİZLİĞİNİ BOZDU
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"Evden kaçtı" haberlerinden sonra haber alınamayan Miraloğlu son paylaşımıyla merak uyandırdı.
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Sosyal medyada paylaşım yapan oyuncu, Instagram'ının hikaye kısmında ilginç bir karikatür paylaştı.
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Cehenneme düşmüş iki kişinin resmedildiği karikatürü paylaşan 32 yaşındaki oyuncu için "Amerika'da cehennem hayatı yaşıyor" yorumları yapıldı.
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"TEYZEME GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN KAÇMIŞTI
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Meltem Miraloğlu kocasına "Benim Chicago'da yaşayan bir teyzem var. Onun yanına gideceğim. Teyzemle birlikte Türkiye'ye gideceğiz. Orada burun ameliyatı yaptıracağım" diyerek eşinden izin istemişti.
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80 yaşındaki Patrick'in ise Miraloğlu'na inanmayarak bir sözleşme imzalatıp eşini Chicago'ya götürmeyi teklif ettiği iddia edilmişti.
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32 yaşındaki oyuncunun teklifi kabul etmeyerek taksiyle evden kaçtığı öne sürülmüştü.