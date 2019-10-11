Meltem Miraloğlu: Beni Hollywood yıldızı yapacak
Hayat Devam Ediyor'un çocuk gelini Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
'Hayat Devam Ediyor'un çocuk gelini Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sürpriz nikahın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.
Meltem Miraloğlu hakkındaki yeni iddialar Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında gündeme geldi.
Miraloğlu'nun yakın çevresine "Patrick bana söz verdi, beni Hollywood starı yapacak. 3 çocuk doğuracağım" dediği iddia edildi.
Genç oyuncunun 2. Sayfa programına ulaşan arkadaşları ise "Psikolojik olarak sorunları var. Çok sağlıklı kararlar veremiyor. Lütfen Meltem'i hep birlikte kurtaralım." diyerek yardım istedi.
Miraloğlu, "Özgürlük Heykeli'nin yanında çektirdiği fotoğrafını, Instagram hesabından "Hak ettiği yer" notuyla paylaşmıştı.