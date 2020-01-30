Melisa Şenolsun görenleri şaşırttı!
Her zaman bakımlı ve şık görmeye alışkın olduğumuz Melisa Şenolsun'un sokak tarzı görenleri şaşırttı.
Melisa Şenolsun önceki akşam arkadaşı Onur Gökhan Gökçek ile Nişantaşı The House Cafe’den çıkıyordu.
Oyuncu bol pantolonu, üzerinden dökülen kabanı ve turuncu örme atkısıyla her zamankinden çok farklıydı. Melisa Şenolsun’un bu tarzı görenleri şaşırttı.
HÜLYA AVŞAR'A BENZETİLMİŞTİ
Geçtiğimiz aylarda güzelliğin portresi filminin galasına katılan oyuncuMelisa Şenolsun, Hülya Avşar'ın gençliğine benzetilmişti.
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa kameralarına konuşan Melisa Şenolsun benzetmeyle ilgili olarak "Onore oluyorum. Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel" açıklamasını yapmıştı.