15 bin yıllık mamut tuzakları bulundu

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsünden uzmanlar, çöp toplama alanı olarak kullanılan bir bölgede yürütülen kazı çalışmalarında, 15 bin yıl önce insanların mamutları tuzağa düşürmek için açtığı iki çukurun bulunduğunu açıkladı.