Mehmet Aydın "Tosuncuk" için özel dedektif!

İşte dedektif Uzuner'in açıklamaları: "Bana müracaat eden mağdurların isimleri anlaşmam gereği gizli. Ancak sayıları oldukça fazla. Bu insanlar zaten bir kere kandırıldı. Bir de bu kişinin gözlerine baka baka 'nasıl da sizi dolandırdım' duygusuyla hayat sürmesi kabul edilemez diyorlar.